ĐOKOVIĆ POTPISAO PISMO KOJE ĆE IZAZVATI ZEMLJOTRES U TENISU! Novak, Siner i ekipa zahtevaju ove TRI STVARI, teniski moćnici u ozbiljnoj drami

Najbolji teniseri i teniserke organizovali su pobunu!

Novak Đoković, Janik Siner, Arina Sabalenka, Koko Gof i još 16 tenisera i teniserki, poslali su pismo čelnicima četiri Grend slem turnira u kom su istaknuta tri važna zahteva.

Pismo je napisano 21. marta, a kopija je u četvrtak stigla na adresu uglednog "Asošijeted presa".

Pismo su dobili Kreg Tajli - Australijan open, Stefani Morel - Rolan Garos, Sali Bolton - Vimbldon i Lu Šer - US open.



Traže sastanak na sa čelnicima Grend slem turnira Mastersu u Madridu i ističu tri glavna zahteva:

1. Grend slem turniri treba da pruže finansijski doprinos programima za dobrobit igrača, koje finansiraju oba profesionalna tura.

2. Povećanje nagradnog fonda na "prikladniji procenat prihoda turnira, koji bi odražavao ulogu igrača u vrednosti turnira".

3. Igrači bi trebalo da imaju veći uticaj na odluke koje direktno utiču na takmičenje, kao i na zdravlje i dobrobit igrača.

Na dnu pisma nalaze se potpisi Top 10 tenisera sa ATP liste, među kojima je i Novak Đoković, kao i 10 od 11 najbljih teniserki sveta. Nedostaje samo potpis Elene Ribakine, kada je reč o njabolji deset teniserki sa WTA liste.

Associated Press: The top players, who wrote the letter to the Grand Slam tournaments, are requesting an "in-person meeting at this month’s Madrid Open between representatives of the players and the four [Grand Slams]".⬇️ pic.twitter.com/QPpz1au6rE