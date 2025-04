(NE)OČEKIVANO: Ovo je prvi igrač koji napušta Partizan na kraju sezone

Košarkaški klub Partizan je izgbuio i teoretske šanse da se plasira u plej-in Evrolige, pa su već počele da se pojavljuju informacije o planovima tima za narednu sezonu.

Iako je bilo poznato da nema najbolju sezonu iza sebe, sada se pojavila informacija kako će Dvejn Vašington na kraju sezone napustiti ekipu.

On je ove sezone u Evroligi odigrao 19 utakmica i prosečno beležio 7.6 poena, 1.1 skok i 1.7 asistencija po meču.

🇷🇸👀Duane Washington Jr should leave KK Partizan at the end of the season.#EuroLeague #KKPartizan #kkp pic.twitter.com/kLU1mizzm1