ŠTA NAPRAVI, BOGDANE?! Srbin počeo sporo, a onda eksplodirao! Za čas vezao tri trojke, a magična asistencija je sa druge planete!

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović odigrao je dobru utakmicu protiv Dalasa.

Los Anđeles Klipersi su pobedili Maverikse rezultatom 114:91 tako što su od samog starta imali kontrolu

To nije važilo i za Bogdanovića, barem kada je reč o šutu, pošto je u prvom poluvremenu postigao samo tri poena, a do sledećeg koša stigao tek u poslednjoj deonici.

Utakmicu je završio sa 12 poena, zahvaljujući tome što je pogodio četiri trojke iz šest pokušaja - poslednje tri u periodu od dva i po minuta u poslednjoj četvrtini.

Imao je je još dva promašaja za dva poena, a upisao je šest asistencija, četiri skoka i jednu ukradenu loptu, bez izgubljene lopte. Za 21 Bogdanovih minuta na parketu Klipersi su postigli 25 poena više od protivnika i to je najbolji +/- indeks od svih igrača koji su igrlai na ovoj utakmici.

We’ve reached the Bogdan Bogdanovic behind-the-back assists to Drew Eubanks portion of this blowout.



Clippers up 30 on Dallas. Intuit Dome is loving it. pic.twitter.com/WmPZ9wFj2O