MNOGI HVALE JOKIĆA, ALI OVAKO NEŠTO NIKO NIJE REKAO! Trener Golden Stejta se poklonio Srbinu neverovatnim rečima: Igrao sam sa Karimom...

Trener Golden Stejta je istakao da misli da je Jokić najbolji centar kojeg je gledao i da čak ni Karim Abdul-Džabar nije mogao da radi ono što srpski centar prikazuje svakodnevno.



Ker je o Jokiću govorio pred utakmicu njegovog tima protiv Denvera.

Iako su "ratnici" pobedili Somborac je potvrdio ono što je Stiv Ker izgovorio o njemu pred sam početak utakmice.

- On je najbolji centar kojeg sam ikada video, a igrao sam protiv Karima Abdul-Džabara. Toliko sam star. Ali čak ni Karim nije mogao da radi sve što Jokić radi. On je definitivno jedan od najinteligentnijih igrača u istoriji košarke - izjavio je Ker.



Trener Golden Stejta je takođe poručio da za njegov tim ne bi bilo izgovora u slučaju poraza.

Njegov tim je primio 44 poena u prvoj četvrtini, ali je potom preuzeo kontrolu i na kraju lako stigao do pobede.

Jokić je vodio sjajnu bitku sa Stefom Karijem koji je na kraju uspeo da pogura svoj tim ka pobedi rezultatom 118:104.

