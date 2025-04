O NIKOLI JOKIĆU NIKO NIKADA OVAKO NIJE GOVORIO! Čuveni američki novinar Džokera nazvao sinonimom za modernu košarku (VIDEO)

Čuveni američki novinar Kolin Kauherd objasnio je celom svetu zbog čega je Nikola Jokić jedan od najboljih košarkaša u istoriji.

Autor popularne emisije "The Herd" prokomentarisao je veličanstvenu partiju koju je Srbin nedavno prikazao protiv Minesote, kada je ubacio 61 poen, a uz to imao 10 skokova i isto toliko asistencija.

Njegovu neverovatnu dominaciju na maestralan, slikovit način opisao je američki novinar, koji godinama unazad sipa hvalospeve na račun Srbina.

- Mnoge NBA zvezde su kao akcioni filmovi – fascinantni za gledanje. Jokić je najbolja knjiga. Slojevita. Svako poglavlje nadograđuje prethodno. Razvoj karaktera, dubina. Dodavanje, inteligencija, sposobnost da postigne koš. Ali ova knjiga je bolja od filma. A većina nije - kaže Kolin i dodaje:

"A lot of NBA stars are like action films. Nikola Jokić is the best book."@ColinCowherd heaps praise on the 3-time MVP after a 61-point triple-double pic.twitter.com/403Gw5QQcr