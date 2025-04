Siner će rezbesneti tenisere! Kuka zbog nepravde i kazne

Najbolji teniser sveta Janik Siner progovorio je prvi put posle suspenzije zbog dopinga, na taren će se vratiti za mesec dana, a priznaje da je bio slomljen posle kazne.

Janik Siner je kažnjen suspenzijom od samo tri meseca jer je bio pozitivan na klostebon. Italijan je u dva navrata pre godinu dana bio pozitivan na doping testu, ali se je dobro prošao. Janik se dogovorio sa Svetskom antidoping agencijom (WADA) i suspendovan je na samo tri meseca, od 9. februara do 4. maja.

Propustio je masterse u Indijan Velsu i Majamiju, ali je ostao na prvoj poziciji, redovno mu se računaju nedelje na prvom mestu, a biće spreman za Rolan Garos. , zbog čega ga nije bilo na prethodnim turnirima. U razgovoru za Skaj Sports, Siner je rekao da mu je ovo bio najteži periodu u karijeri.

- Bio sam baš slomljen posle svega što se dogilo, jer desilo se mnogo toga, uključujući tu i neočekivane reakcije sa moje strane. U životu uvek učite, godinu za godinom, poznajem sebe sve bolje. Ljudi oko mene dali su mi snagu da sve shvatim i krenem napred - kazao je Siner.

Prizanje da je pristao na nagodbu kako bi se stišala buka oko cele priče i kako se ne bi dalje rasplamsavala.

- Odluka da postignemo nagodbu bila je veoma brza, iako nisam bio potpuno saglasan. Na kraju, izabrao sam manje zlo, iako sve to nije bilo korektno. Mogla je da bude i veća nepravda - aludira Siner na to da je WADA prvobitno zahtevala suspenziju i do dve godine, mada se s njim ne bi složili teniseri koji su kažnjeni rigoroznije od njega.

Siner kaže da je tokom pauze imao vremena da pažljivije sagleda stvari i odredi prioritete.

- Naučio sam mnogo stvari, iako sam već znao da tenis nije najvažnija stvar. Imate ljude oko vas koji se mnogo brinu, porodica je uvek na prvom mestu, prijatelji su važni. Iznad svega, dobro je da budete okruženi ljudima kojima verujete.

Slobodno vreme je provodio sa porodicom, vozio karting i bicikl, a priznaje da ne zna kakva će biti reakcija ljudi na tribinama i kolega u svlačionici kada se vrati.

- Zaista ne znam šta bi moglo da se dogodi. Biće teško vratiti se sa toliko pažnje usmerenom ka meni. Ono što je najvažnije je da ljdu oko mene, članovi tima i prijatelji ne sumnjaju u istinu u ovom slučaju.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/