ON JE JEDNOSTAVNO NAJBOLJI: Jokić piše istoriju NBA LIGE, Srbin srušio velikog Vilta Čemberlena, uspeo šta nijedan centar nije!

Maestralni Nikola Jokić nastavlja da pomera granice.

Pred čudesnim Srbinom rekordi padaju kao od šale. Na utakmici protiv Indijane zabeležio je 32. tripl-dabl u sezoni i tako srušio rekord legendarnog Vilta Čemberlena koji je u jednoj sezoni uspeo da ostvari 31 tripl-dabl.

Most triple-doubles in a season by a center:



32 — Nikola Jokic

31 — Wilt Chamberlain pic.twitter.com/yp0u6SmK5h