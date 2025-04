ON JE PRVI KOŠARKAŠ KOJI NAPUŠTA PARTIZAN: Zvanično, centar crno-belih karijeru nastavlja u Americi (VIDEO)

U Partizan je 2023. godine stigao iz BKK Radničkogm, a 30. maja prošle godine debitovao je na utakmici protiv Mege.

Finiš sezone i ispadanje iz konkurencije za doigravanje u Evroligi, otvorio je prozor nagađanjima ko će ostati u Partizanu, a ko otići.

Minulih dana mediji, kao i navijači na društvenim mrežama, istakli su imena svojih "favorita". Za odlazak su "nominovani" Dvejn Vašington, Ife Lundberg, Brendon Dejvis... No, sve je ovo i dalje u domenu rekla-kazala.

Međutim, sada imamo prvo ozvaničenje odlaska iz crno-belog tabora.

BREAKING: 7’1 🇷🇸Aleksa Dimitrijević has COMMITTED to Creighton‼️



Aleksa is 18 years old and is 7’1. The ceiling is through the roof. Huge piece for the Jays.



He chose Creighton over Michigan and Illinois. Another recruiting win for Greg McDermott and staff #RDJ🔵⚪️ pic.twitter.com/e40kUEXKNt