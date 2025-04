RASULO U DENVERU! Nikola Jokić u centru skandala o kome bruji Amerika (VIDEO)

Denver Nagetsi igraju izuzetno loše u poslednje vreme i jasno je da čak i Nikola Jokić ne može toliko da vuče franšizu iz Kolorada koja polako tone na tabeli Zapadne konferencije.

Ekipa Majka Melouna vezala je četiri poraza i u pojedinim momentima se vidi da joj fali Džamal Mari. Iako ga mnogi ne vole, on je pored Jokića drugi najbolji igrač u timu i oslonac u tesnim završnicama. Navijači mu zameraju to što nije dovoljno konstantan, zbog toga nikada nije ni postao Ol-star igrač, ali je najbolji kada je to najpotrebnije. Rešio je bezbroj utakmica i potreban je Denveru u novom pohodu na titulu.

Kanađanin trenutno ima problema sa zadnjom ložom, koja ga je mučila u nekoliko navrata ove sezone. Oporavak očigledno ne ide po planu, budući da Denver pred svaku utakmicu Marija stavi u kategorija "pod znakom pitanja", a onda ga neposredno pred meč ubaci na listu povređenih igrača.

Inače, loše igre i rezultati Denvera izazivaju u nervozu u ekipi, pa je tako na prošloj utakmici protiv Indijane na klupi izbila svađa između dvojice saigrača Nikole Jokića. Eron Gordon i Pejton Votson započeli su svađu tokom tajm-auta, nakon što je Gordon prišao mlađem saigraču i počeo da mu očigledno ukazuje na neki propust.

Uhhh what just happened here between Aaron Gordon and Peyton Watson? pic.twitter.com/Cl1IbhQAAj — Jake Shapiro (@Shapalicious) 07. април 2025.

Votson nije želeo da ćuti za to vreme, već je očigledno uzvraćao krilnom centru i taj razgovor prerastao je u svađu dok je Nikola Jokić sedeo između njih, kao i Kristijan Braun. Saigrači i članovi stručnog štaba pokušali su da ih smire, ali Nikola se nije previše obazirao na tu situaciju, koja je uobičajena za sportske timove i na amaterskom nivou. Na putu ka terenu nešto je kratko rekao Votsonu i nastavio utakmicu kao i inače.

Ipak, i u ovom slučaju može se videti tenzija u ekipi koja je očigledna i razumljiva. Iako ima najboljeg igrača na svetu, Denver je izgubio u poslednje četiri utakmice i tone ka plej-inu.

Podsećanja radi, Denver do kraja ligaškog dela ima još troi utakmice, protiv Sakramento Kingsa u četvrtak od 4 časa u gostima, dva dana kasnije protiv Memfisa i na kraju protiv Hjustona.

Autor: Snežana Milovanov