OVO JE PLAN ZA NIKOLU JOKIĆA POSLE SMENE MELOUNA: Oglasio se vlasnik Denver Nagetsa

Ova odluka je donesena isključivo s namerom da timu daju najbolju šansu da se bori za titulu šampiona NBA lige 2025. godine

Kao zemljotres jačine osam stepeni Rihterove skale, svet košarke je pogodila informacija da je Denver smenio trenera Majka Melouna.

I ne samo njega, već i generalnog menadžera Kalvina Buta.

Umesto Melouna, koji je deset godina predvodio Nagetse, tim će predvoditi Dejvid Adelman, sin slavnog Rika Adelmana.

Povodom previranja u klubu iz Kolorada oglasio se vlasnik kluba Džoš Krenke.



"Bez ikakvog zadovoljstva objavljujemo da smo razrešili Majka Melouna dužnosti glavnog trenera, sa trenutnim dejstvom. Dejvid Adelman preuzima ulogu glavnog trenera do kraja sezone 2024/25.

Ova odluka nije doneta olako – pažljivo je razmotrena i donesena isključivo s namerom da našem timu damo najbolju šansu da se bori za titulu šampiona NBA lige 2025. godine i donese još jedan trofej Denveru i našim navijačima širom sveta.

Iako je vreme ove odluke neprijatno, jer je trener Meloun pomogao da se izgradi osnova našeg sada šampionskog programa, ovaj korak je neophodan kako bismo odmah mogli da se takmičimo na najvišem nivou. Standardi i očekivanja na nivou šampiona ostaju na snazi i za tekuću sezonu, a gledajući u budućnost, radujemo se nastavku izgradnje na temeljima koje je postavio trener Meloun tokom svoje rekordne desetogodišnje karijere u Denveru.

