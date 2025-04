AMERIKANCI VEĆ SELE JOKIĆA IZ DENVERA! Sprema se MEGA DETONACIJA! Luka i Nikola formiraju balkanski drim-tim!

Nije se još ni ohladio Majk Meloun posle otkaza u Denver Nagetsima, a internet je "izgoreo"!

Glavna tema svih medija je postao Nikola Jokić, a ako se uzme u obzir da je najbolji košarkaš lige izgubio mentora i čoveka koji mu je dao priliku u NBA ligi, možda spekulacije oko Džokerove sudbine u Koloradu nisu potpuno bez osnova!

Amerikanci se već bave temom Jokićevog trejda ovog leta, a iako je tako nešto malo verovatno, izašle su i šaljive kvote koja će biti naredna destinacija za najboljeg košarkaša sveta.

Kao favoriti se navode Los Anđeles Lejkersi, gde bi Jokić i Dončić napravili balkanski drim-tim koji bi bio nepobediv!

Sledeća na listi je KK Mega, dok je na trećem mestu klub iz KLS lige koji je bio u vlasništvu porodice Jokić - KK Džoker!

Zatim su tu Toronto Reptorsi, pa Los Anđeles Klipersi gde bi udružio snage sa Bogdanom Bogdanovićem

Pogledajte kompletnu listu!

The Lakers are the favorites to be Nikola Jokić’s next team, per @BovadaOfficial



Los Angeles Lakers +500

KK Mega Basket +600

KK Joker +800

Toronto Raptors +1000

Los Angeles Clippers +1200

Golden State Warriors +1800

Oklahoma City Thunder +2500

Brooklyn Nets +2800

Miami Heat… pic.twitter.com/FDLk4wUqj1