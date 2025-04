PREMINUO JEDAN OD NAJVEĆIH GOLMANA U ISTORIJI FUDBALA: Napustio nas je čuveni Manga, čovek koji je pravio čuda

Nekadašnji golman reprezentacije Brazila, Hailton Korea de Aruda, poznatiji kao Manga, preminuo je u 88. godini života posle duge i teške bolesti.

Manga se godinama borio sa rakom prostate, prenose brazilski mediji.

"Sa velikom tugom saopštavamo da je preminuo naš nezaboravni Manga, naš idol, jedan od najvećih golmana u istoriji svetskog fudbala", objavio je njegov bivši klub Botafogo.

Fudbalski savez Brazila saopštio je da će svi mečevi nacionalnih liga početi minutom ćutanja, kako bi se odala počast Mangi.

"Pored svojih sjajnih odbrana, privukao je pažnju na terenu jer nije koristio rukavice", navodi se u saopštenju FS Brazila.

Manga je odigrao 12 utakmica za reprezentaciju Brazila, za koju je nastupao na Svetskom prvenstvu 1966. godine.

Manga je istinska legenda Botafoga, za koji je od 1959. do 1968. godine odigrao ukupno 442 utakmice, čime zauzima četvrto mesto na večnoj listi po broju zabeleženih nastupa.

É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga, aos 88 anos, no Hospital Rio Barra.



Manga foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e defendeu nosso Glorioso de 1959 a 1968, tendo… pic.twitter.com/t3ObxNYCIk