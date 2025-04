UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ! Horor scena u NBA: Zakucao, pa pao na glavu - prekid trajao 23 minuta, košarkaš na nosilima iznet sa terena

Jeziva scena viđena je u Šarlotu.

Utakmicu između Hornetsa i Memfisa obeležila je stravična povreda košarkaša Grizlisa Džejlena Velsa.

Mladi igrač Memfisa je nakon jednog zakucavanja pao na glavu i ozbiljno se povredio.

Nakon stravičnog pada nastao je muk u dvorani. Vels je nepomično ležao na parketu, a igrači su se hvatali za glave. Lekrasko osoblje je odmah uletelo na teren, više od 20 minuta ukazivali su pomoć nesrećnom Velsu. Fiksirali su mu glavu i vrat, stavili ga na nosila i hitno prevezli u bolnicu. Prekid je trajao 23 minuta.

Strahovalo se da je polomio vrat, ali srećom to se nije desilo. Poznati NBA insajder Šems Čarnija otkrio je da je Vels budan i da pomera ekstremitete.

Njegov agent je izjavio za ESPN da je zadobio prelom desnog ručnog zgloba i da je pri svesti.

Talentovani košarkaš je ove sezone prosečno beležio 10.5 poena, 3.4 skoka i 1.7 asistencija po utakmici.

Memphis Grizzlies rookie Jaylen Wells is awake, alert and moving his extremities after being taken off court in a stretcher tonight in Charlotte, his agent Aman Dhesi tells ESPN. Wells has sustained a broken right wrist, Dhesi said, and will continue receiving medical care. pic.twitter.com/iw6CSO5deK