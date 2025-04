Izbacio Novaka u Monte Karlu, pa poručio: Radili smo na tome da stvari dovedemo u red...

Alehandro Tabilo je ponovo šokirao teniski svet i drugi put zaredom savladao Novaka Đokovića!

Posle trijumfa, u razgovoru na terenu nije krio emocije.

- Ova godina je bila veoma teška za mene. Imao sam nervozu, naravno. Trudio sam se da se setim šta sam radio dobro prošli put. Hvala Bogu da sam danas dobro servirao, to mi je mnogo pomoglo da se vratim u ritam nakon onog prvog gema. Mislim da je meč bio nestvaran. - počeo je Tabilo.

Tabilo on beating Djokovic in Monte Carlo



“It’s one thing to beat Novak once. Now you’ve done it back to back. How did you execute?”



Alejandro: “It’s been a tough year. So the nerves were there a bit. I tried to remember what I did well last time. Thank God I served well today.… pic.twitter.com/jijFOWez73