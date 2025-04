OVO JE NAJLUĐI SCENARIO OD SVIH MOGUĆIH: Zvezda može direktno u plej-of - evo šta je potrebno sve da se desi!

Jedna od 256 kombinacija vodi Zvezdu direktno u plej-of.

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Panatinaikosu u petak od 20.15 časova u utakmici 34. kola Evrolige.

Nikada luđa i neizvesnija završnica Evrolige ulazi u poslednje kolo, ali i dalje se maltene ništa ne zna.

Crvena zvezda je obezbedila plasman u plej-in, a u jednoj od čak 256 kombinacija postoji varijanta da se crveno-beli plasiraju direktno u plej-of.

Ta opcija je daleko od realne, ali šta smo sve gledali ove sezone u Evroligi, više ništa ne može da nas iznenadi.

Dakle da bi Zvezda bila na šestom mestu, neophodno je da se ispune sledeći uslovi:

- pobeda Zvezde nad Panatinaikosom

- poraz Bajerna od Fenerbahčea

- poraz Barselone od Virtusa

- pobeda Reala protiv Partizana

- poraz Anadolu Efesa od Žalgirisa

U tom slučaju bi se svi timovi izjednačili na tabeli, a Zvezda bi u tom slučaju imala najbolji skor, odnosno koš-razliku i završila kao šestoplasirana na tabeli.

Svi timovi bi imali isti broj pobeda i poraza u toj mini-tabeli (4-4), s tim što bi Zvezda imala najbolju koš-razliku – za jedan poen!

Kalinić i drugovi bi u tom slučaju imali plus sedam, Efes plus šest, Pariz plus dva… I Zvezda bi završila na šestom mestu, jer se ne računaju produžeci u ovim slučajevima.

Autor: Jovana Nerić