Jokić i saigrači ovo nisu očekivali! Vlasnik Denvera doneo novu šokantnu odluku

Pravi zemljotres u NBA ligi izazvao je Denver otpuštanjem legendarnog trenera Majkla Melouna, ali izgleda da tu nije kraj iznenađenjima.

Vlasnici tima iz Kolorada posle serije poraza ekipe odlučili da povuku drastičan potez i otpuste trenera Melouna, koji im je doneo jedinu titulu u istoriju 2023. godine, ali i generalnog menadžera Kalvina Buta.

Tako je Melouna na klupi zamenio Dejvid Adelman, a sada je Denver našao i zamenu za generalnog menadžera. Kako prenose NBA insajder, vlasnik Nagetsa Džoš Krenke odlučio je da napravi nesvakidašnji potez i preuzme ulogu predsednika košarkaških operacija, a lično će obavljati i posao generalnog menadžera do kraja sezone. Prema pisanju američkih medija, Krenkeu će u tome pomagati ljudi iz uprave - Ben Tenzer i Tomi Balcetis.

"Vlasnik Denver Nagetsa, Džoš Kronke, obavljaće funkciju privremenog predsednika košarkaških operacija, uz podršku članova uprave Bena Tenzera i Tomija Balcetisa. Temeljna potraga za novim generalnim menadžerom očekuje se tokom letnje pauze", preneo je NBA insajder Kris Hajnes.

Sources: Denver Nuggets owner Josh Kroenke met with team prior to shootaround on Wednesday to say the team wasn’t playing with joy, and implored them to fight with passion and enthusiasm the duration of the season. The team appeared invigorated in win over Kings.