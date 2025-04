MILOJEVIĆ PRED SUTRAŠNJI VEČITI DERBI: Trener Zvezde poslao jasnu poruku celoj fudbalskoj Srbiji

Sutra od 16 sati, na stadionu "Rajko Mitić" snage će odmeriti fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u 176. večitom derbiju.

Pred sutrašnji okršaj večitih rivala, novinarima se obratio trener aktuelnog šampiona Srbije Vladan Milojević, koji je na početku svog izlaganja poželeo brz oporavak dvojici fudbalera.

- Pre nego što počnem da odgovaram na vaša pitanja, želim da poželim brz oporavak dvojici igrača koji su doživeli jako teške povrede. To je Ado iz OFK Beograda i Zubairu iz Partizana. Želim im od sveg srca da se vrate na teren - rekao je Milojević i potom dodao:

- Silas je kod nas, radi terapije, što se tiče Mirka Ivanića, u procesu je rehabilitacije, radi polako na terenu, večeras je poslednji trening, u razgovoru sa našim timom ćemo sve videti ko će igrati. Što se tiče pripreme, ista je kao i za svaki meč. Rekao sam i posle OFK Beograda da je plej-of treće takmičenje. Pripremamo se kao i za svaki drugi meč.

Govorio je Milojević o transferima, odnosno igračima koji su napustiili Marakanu.

- Mi možemo svaki put, skoro svake godine, to smo pričali i prošle godine, pretprošle u ovo vreme. Formiraćemo novi tim, biće odlazaka, znate kako Zvezda funkcioniše. Mi smo svesno to uradili. Spajić je otišao iz razloga što je zaslužio da ode u takav klub. Ako već pričamo da Peking Guan, da se naplati. Imali smo prodaju Đige u poslednjem danu prelaznog roka, fenomenalan transfer. Imali smo i Drkušića gde nismo mogli da reagujemo, želeo sam da ga imamo pozadi. Ja sam rekao da nećemo dovoditi igrače samo da ih dovodimo. Opredelili smo, doveli smo Andriju Đurića, Velju Milosavljevića, na to sam ponosan. Ako poredimo neku štopersku liniju, tipa sa Jang Bojsom, imamo i Anana kojeg smo vratili. Sve je to jako teško, sve smo to uradili. Sportski sektor sa Mrkelom i Marinom rade na pojačanjima, Veljković je pred vratima, videćemo šta možemo na tržištu.

Ovaj derbi nema rezultatski značaj, imajući u vidu da je Zvezda već obezbedila šampionsku titulu.

- Očekujem da publika dođe da gleda, ipak je ovo derbi između Zvezde i Partizana, bez obzira na bodove. Uvek je to bilo zanimljivo. Partizan je dobar tim, nemaju poraz, dosta mladih igrača, spoj mladih i iskusnih od kojih uvek preti opasnost. Uvek se u derbiju pojavi igrač od kojeg niko ne očekuje. Partizan je dobra ekipa i mislim da ćemo uživati u dobroj utakmici sutra - rekao je Milojević i potom dodao:

- Ja sam više fokusiran na svoju ekipu, šta čemo mi raditi. Obaziremo se i na protivnika, ali mi smo spremni. Nije nešto što bi nas iznenadilo. Ulog prošle utakmice je bio veći nego kod ove, ali ja sam fokusiran na moju igru i igrače. Videćemo kako će Partizan izaći.

Milojević još uvek ne zna kojih 11 igrača će poslati na teren.

- Pazite, ja ne bih bio trener da nemam dileme. Uvek ću ih imati. Svaki novi trening donosi nešto novo, nova situacija, poslednja utakmica kada je bila imali smo dosta povređenih igrača, koji su imali viruse, ne možete da kažete da - to je to, dileme uvek postoje. Danas posle treninga ćemo videti ko je fit, kako će i u kom sastavu izaći.

Upitan je trener Zvezde da li će igrači "hraniti loptama" Endiajea, kako bi napadač ušao u istoriji večitih derbija...

- Hraniće ga, ako bude igrao. Vidim da ste vi rekli da će da igra Endiaj. Ako bude igrao, trudićemo se da ga hranimo. Ako ne, onda nećemo...

Autor: Marija Radić