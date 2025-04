ISTORIJA! UTAKMICU PRED KRAJ SEZONE JOKIĆ URADIO NEŠTO NESTVARNO! Svet se divi Srbinu! Pre njega ovakav podvig su imala samo još dva košarkaša

Nikola Jokić je učinkom na utakmici protiv Memfisa obezbezio tripl-dabl prosek na kraju sezone.

Bilo je i ranije izvesno da će se to dogoditi, ali u pobedi Denvera nakon preokreta Jokić je zvanično osigurao neverovatan poduhvat.

Stigao je do novih 26 poena, 16 skokova i 12 asistencija. Dodavanja za koš su jedina stavka koja je mogla da spreči srpskog košarkaša da uđe u istoriju, ali on to nije dozvolio.

Za tripl-dabl prosek mu je bilo dovoljno da upiše četiri asistencije.

Jokić je tako postao tek treći košarkaš u istoriji NBA koji je stigao do ovog uspeha. Pre njega to su radili još samo Rasel Vestbruk u sezonama 2016/17, 2017/18 i 2018/19 i Oskar Robertson u sezoni 1961/62.

Jokic is officially the third player ever to average a triple-double in a season in NBA history 🃏🔥 pic.twitter.com/r9BG73HBW1