Alkaraz nikad iskrenije o Đokoviću, njegove reči odzvanjaju: Kada sam izašao pred njega, shvatio sam...

Karlos Alkaraz je u svom drugom nastupu u Monte Karlu stigao do finala, a onaj koga je teniski svet u tom meču najviše želeo da vidi sa druge strane mreže – izgubio je u drugom kolu.

I ovaj deo sezone na šljaci počeo je dosta razočaravajuće za Novaka Đokovića, ali da li iko sumnja u to da najbolji svih vremena može da isporuči ono što je zacrtao do njenog kraja Rolan Garos?

Kako je treći igrač sveta dobro upamtio „rezove“ koje mu je tek operisani Novak naneo na OI – a zatim i u četvrtfinalu Australijan Opena „na jednoj nozi“, bilo je zanimljivo čuti od njega kako se oseća povodom mogućnosti da u Parizu, opet na Filip Šatrijeu, nastupi protiv Đokovića u samoj završnici Rolan Garosa:

„Zaista ne znam šta da vam kažem,“ nasmejani Alkaraz je „provalio foru“ i krenuo da procesira scenarija koje bi odgovor na ovo pitanje Kurira mogao da proizvede.

„Uvek je sjajno iskustvo igrati protiv Đokovića, zato što je on izuzetno čvrst, postojan, težak protivnik. Tek protiv njega ste u mogućnosti da shvatite na kom nivou se trenutno nalazi vaš tenis!“

Usledilo je i detaljno pojašanje:

„Mislim da bi to bilo sjajno kada bi se desilo, zaista mislim to. Zašto da ne? Ali, znate, taj momenat je izuzetno daleko. Dok se to ne odigra, svašta je moguće da se desi – tokom samog Rolan Garosa, ili tokom prethodne nedelje. U tom smislu bi bilo pametno da se stvari poklope“, dodaje on.

“Ipak, to bi moglo da bude sjajno. Što se mene tiče – zašto da ne?” hrabro ali svesno u smislu toga kakvu vanrednu važnost bi takav meč mogao da ima za obojicu - pa i za tenisku istoriju odgovara Alkaraz.

Ako se setimo svih detalja filmske sage sa šljake prošle godine, a to su bili Monte Karlo – polufinale niotkuda, Rim – incident sa termosom, poraz od Tabila u drugom meču, polufinale na iznenadnom nastupu u Ženevi, predaja Rudu zbog povrede u četvrtfinalu Rolan Garosa, (finale Vimbldona 4 nedelje posle operacije meniskusa) i istorijski trijumf na Filip Šatrijeu u finalu turnira Olimpijskih igara protiv osvajača Rolan Garosa Karlosa Alkaraza – niko vam neće prebaciti da uvek možete da budete optimista kada Novak najavi planove za ostvarenje najviših ciljeva u predstojećem periodu.

Zanimljivo je bilo videti da je „skauting“ za tatu u polufinalu protiv zemljaka Fokine radio inače veliki ljubitelj (Monte) Karlitosa – Stefan Đoković, a pretpostavlja se da bi ovih dana u Kneževini ili okolini rekete na treningu mogli da ukrste Novak i Janik Siner, kome je istekla zabrana treninga na teniskom terenu i koji u ponedeljak zvanično počinje sa pripremama na terenima Kantri kluba (ako to kiša dozvoli). Sva trojica imaju posebne ambicije pred nastavak sezone na šljaci (za Sinera – ne pre Rima, poslednjeg Mastersa pre Rolan Garosa), i skoro je sigurno da će zauzimati najviše pažnje stručnjaka, medija i javnosti u svakom koraku koji budu načinili narednih meseci.

Ako se u ovom trenutku po formi na šljaci ističe Alkaraz, Siner će sigurno imati poseban motiv da nadoknadi prošlogodišnje odsustvo iz Rima i sa turneje proteklih meseci – i uđe u (za njega prožet razočaranjima) Rolan Garos svež i oran za borbu. Što se Novaka tiče, iskustvo i čitanje situacije kod konkurencije mu sigurno signalizira da bi ove godine mogao da ponovi neočekivan trijumf iz 2023. – i posle tada epohalne 23.

Grend Slem titule osvoji možda i konačnu dvadeset petu. Puno je nestabilnosti među igračima na najvarljivijoj podlozi bilo i u Južnoj Americi i sada u Evropi, pa bi fokusirani pristup pripremama i što veći broj jakih treninga i mečeva na turnirima serije 1000 u Madridu i Rimu (gde brani minimalni broj poena) za našeg asa bila prava lansirana platforma za dobar žreb i šampionsku kampanju u „gradu svetlosti“.

