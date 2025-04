BRAVOOO! Slovenke su pale u Boru - SRBIJA IDE NA SVETSKO PRVENSTVO!

Veliki uspeh srpskog ženskog rukometa.

Ženska rukometna reprezentacija Srbije uspela je da obezbedi plasman na Svetsko prvenstvo koje će se održati u Nemačkoj i Holandji.

Nakon velike borbe u dvorani u Boru i 60 minuta paklenog rukometa, na semaforu je stajalo: Srbija - Slovenija 33:31 (16:16), što je bilo dovoljno da se ostvari veliki uspeh

Utakmica u Boru bila je pravi rolerkoster emocija. Početak meča bio je izvanredan za srpske rukometašice, koje su odmah uzele stvari u svoje ruke i postigle prvih pet golova. Tim pod vođstvom trenera Benta Tale održavao je prednost sve do sredine prvog poluvremena, kada je Slovenija počela da se budi. Nažalost, do kraja prvog dela, gosti su se potpuno vratili u igru, pa su se timovi povukli na pauzu sa izjednačenim rezultatom 16:16.

U drugom poluvremenu videli smo pravu rukometnu dramu. Slovenke su uspele da preuzmu vođstvo i dođu do prednosti od četiri gola (22:18). Međutim, naše devojke nisu odustajale. Serijom od šest vezanih golova, preokrenule su situaciju i došle do prednosti od +2. U nastavku, meč je bio izjednačen, a igra se razvijala gol za gol. Naša reprezentacija, predvođena iskusnom Andreom Lekić, uspela je da napravi ključnu seriju od 4:1, odlazeći na +3 na samo dva minuta do kraja.

U završnici meča, Slovenke nisu uspele da se vrate u igru, a srpske rukometašice su sa ponosom proslavile svoju pobedu. Ovaj trijumf obeležava ne samo važan korak ka Svetskom prvenstvu, već i izvanrednu borbenost i timsku hemiju koje su naše devojke pokazale tokom celog meča. Plasman na Svetsko prvenstvo predstavlja veliki uspeh za ženski rukomet u Srbiji i pruža dodatnu motivaciju za buduće izazove na međunarodnoj sceni.

Da podsetimo, prvi meč dve reprezentacije koji je odigran u Celju okončan je bez pobednika, rezultatom 29:29.

Svetsko prvenstvo igraće se od 26. novembra do 14. decembra u Holandiji i Nemačkoj.

Autor: Dalibor Stankov