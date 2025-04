UŽAS! SRPSKI OLIMPIJAC SUSPENDOVAN NA ŠEST GODINA! U Parizu bio blizu medalje za našu zemlju, Svetska federacija ga surovo kaznila

Srpski olimpijac Hetik Cabolov drakonski je kažnjen i suspendovan.

Cabolov, rvač ruskog porekla, bio je veoma blizu da prošlog leta u Parizu osvoji bronzanu medalju za Srbiju na Olimpijskim igrama. Tridesetak sekundi ga je delilo od toga.

Sada je stigla užasna vest koja verovatno znači i kraj njegove karijere.

Cabolov je suspendovan na čak šest godina zbog toga što je, navodno, u aprilu prošle godine odbio da uradi doping test.

Rvač je sa svojim timom uložio žalbu nakon čega mu je bilo dozvoljeno da učestvuje na Olimpijskim igrama.

Međutim, godinu dana nakon prekršaja stigla je presuda.

Tsabolov has been suspended for six years, effectively ending his career pic.twitter.com/Pi0TYU6iAD