REAL U POTPUNOM HAOSU PRED ARSENAL! Englezi otpisali 'kralja' i otkrili sve probleme Mađriđana

Fudbaleri Real Madrida u sredu dočekuju Arsenal u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona.

Real čeka jako težak zadatak jer mora da nadoknadi veliki zaostatak od 3:0 iz prvog meča. Ipak, pred revanš u Madridu, tim Karla Anćelotija potresa unutrašnji haos, što dodatno komplikuje situaciju.

Upravo o tome haosu i pišu britanski mediji, a jedan od najupečatljivijih doneo je The Sun, koji u tekstu sa naslovom: "Topovsko meso: Real Madrid u haosu pred revanš sa Arsenalom" piše o svim problemima Madriđana.

"Real se raspada, topovsko meso...": Englezi pred revanš Madriđana sa Arsenalom "otkrili" sve probleme Španaca.

Prema izveštajima iz Španije, Džud Belingem i Antonio Ridiger imali su žestok sukob na treningu u petak, a on je, navodno, brzo rešen.

- U međuvremenu, pojavila se vest da Luka Modrić, veteran Reala, planira da postane suvlasnik engleskog drugoligaša Svonsija.

Dogovor je postignut i Modrić (39) bi trebalo da postane manjinski akcionar velškog kluba. Iznos ulaganja i procenat vlasništva nisu poznati, ali će se pridružiti vlasničkoj strukturi.

Uz sve to, Real je primio još jedan udarac – Mendi definitivno propušta revanš zbog povrede zadnje lože. AS piše da nema šanse da se oporavi do utakmice - piše San.

Takođe neće igrati ni Eduardo Kamavinga koji je isključen u finišu meča u Londonu, a pod znakom pitanja su i Federiko Valverde i David Alaba. Dani Sebaljos gotovo sigurno propušta meč protiv bivšeg kluba.

Jedina dobra vest za Anćelotija je povratak Čuamenija posle suspenzije.

Da podsetimo, revanš meč Real Madrida i Arsenala igra se ove srede od 21 sat.

