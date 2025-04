Jokić nije sa ovog sveta! Trener ostao zabezeknut kad je video šta radi na slobodan dan

Gde je stao Majk Meloun, bivši trener Denvera, nastavio je novi - Dejvid Adelman, sipa komplimente na račun Nikole Jokića, pa kaže da Srbin nije sa ovog sveta.

Nadamo se samo da se neće praviti da ne postoji Nikola Jokić, kada se jednog dana bude oprašao od Denvera, kao što je uradio Majk Meloun. Denver je pobedio Hjuston u poslednjem meču ligaškog dela NBA lige, pa će u prvu rundu plej-ofa imati prednost domaćeg terena protiv LA Klipersa.

Trener Dejvid Adelman, koji je nasledio Majka Melouna, radi sa Nikom Jokićem osam godina. Posle duela sa Hjustonom poručio je da je Srbin primer svakom mladom igraču zbog načina na koji igra košarku, ali i zbog toga koliko je posvećen sportu.

- Radio sam sa posebnim igračima, ali nikada nisam video košarkaša kakav je Nikola Jokić. Rad koji on ulaže, ljudi ne vide koliko trenira, samoinicijativan lični razvoj, njegova sistematičnost, profesionalizam, bez preskakanja koraka, bez gubljenja ijedne sekunde.

Frapirao se kada je video kako funkcioniše Jokić, šta radi na slobodan dan.

- On je apsolutno najimpresivniji košarkaš kojeg sam ikada video i to uključujući sve segmente. Imao sam prilike da vidim kakav je on na slobodan dan, šta radi sa svojim telom. On je tako dobar primer mladim košarkašima koji dolaze, ne samo zbog načina na koji igra košarku. Nikola Jokić ima talenat koji nije sa ovog sveta, a svih ovih godina održava taj nivo. Nemojte da vam to dosadi jer će u jednom trenutku nestati, a prilično je impresivno gledati ga - poručio je Adelman.

Svi se pitaju kako je Nikola iz sezone u sezonu sve bolji, maestralniji. Adelman je dao odgovor, radi na sebi.

- Njegov intenzitet da ostane na tom visokom nivou, a mislim da svi znamo da je u životu, šta god radite dobro, teško je ostati na visokom nivou. Za bilo koga, kakve god da su vam osobine - rekao je Dejvid Adelman nakon poslednje ligaške utakmice u sezoni.

Adelman je pet godina radio kao trener u stručnom štabu Minesote, zatim je jednu godinu bio u Orlandu, a već osam godina radi za Denver - prvo kao pomoćnik Majkla Melouna, a od pre nekoliko dana i kao prvi trener tima.

Autor: Aleksandra Aras