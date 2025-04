BORIS BEKER SE OGLASIO ZBOG NIKOLE JOKIĆA! Čudesni Somborac raspametio legendu svetskog tenisa!

Bivši trener Novaka Đokovića impresioniran je Jokićem.

Legendarni nemački teniser i bivši trener Novaka Đokovića, Boris Beker, oglasio se na društvenim mrežama zbog Nikole Jokića.

Nikola je regularni deo sezone završio sa tripl-dabl prosekom - 29.6 poena, 12.7 skokova, 10.2 asistencije i tako postao tek treći košarkaš kome je to pošlo za rukom.

Njegov poduhvat impresionirao je proslavljenog grend slem šampiona.

"Jokić je aposolutna zver i za mene je MVP lige", napisao je na društvenoj mreži "X" oduševljeni Beker.

