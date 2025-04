FIFA kaznila Albaniju pred meč sa Srbijom!

Fudbalska reprezentacija Albanije neće imati punu podršku s tribina na utakmici protiv Srbije, zakazanoj za 7. jun u Tirani, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) kaznila je danas Fudbalski savez Albanije (FSHF) sa 20.000 švajcarskih franaka. Razlog za kaznu je diskriminatorno ponašanje navijača tokom meča protiv Andore.

Pored novčane sankcije, FIFA je donela odluku da 20% kapaciteta stadiona bude zatvoreno za narednu utakmicu u okviru FIFA takmičenja. Zatvoreni sektori biće uglavnom oni iza golova.

- Disciplinska komisija FIFA smatra da je ponašanje navijača neprihvatljivo i kažnjava FS Albanije sa 20.000 švajcarskih franaka i zatvaranjem barem 20 odsto kapaciteta stadiona na sledećoj utakmici pod ingerencijom FIFA, a prioritet će biti mesta iza golova", stoji u odluci FIFA na štetu Albanije, čije su pristalice prošlog meseca vređale Srbiju.

Takođe, FSHF je obavezan da dostavi plan za borbu protiv diskriminacije. Ova mera deo je šireg nastojanja FIFA da suzbije neprimereno ponašanje navijača širom sveta.

Očekuje se da će Fudbalski savez Albanije sprovesti potrebne korake kako bi se ispunili zahtevi svetske kuće fudbala.

FIFA has fined the Albanian Football Federation (FSHF) 20,000 CHF for discriminatory behavior by fans during the match vs Andorra. 20% of the stadium will be closed in the next FIFA competition match, mainly behind the goals. FSHF must also submit an anti-discrimination plan. pic.twitter.com/qSORQRHHMH