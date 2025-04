'NIKOLA JE NEZAUSTAVLJIV, ALI...' Bogdanović jasan pred okršaj Nagetsa i Klipersa, najavio VELIKU BORBU

Sve je spremno za spektakl i okršaj Denver Nagetsa i Los Anđeles Klipersa na startu plej-ofa NBA lige.

Prvi meč u kom će se na terenu jedan protiv drugog naći Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović zakazan je za subotu od 21.30, a košarkaš Klipersa i kapiten reprezentacije Srbije, izneo je svoja očekivanja.

- Oni su sjajan tim. Da, on ih čini boljim, ali mu trebaju i ostali saigrači. Poznavajući košarkašku igru, na kraju se igra je pet na pet - počeo je priču Bogdan Bogdanović, pa dodao:

- Biće to utakmica od 48 minuta, velika borba. Ne možemo da se fokusiramo na jednog igrača, koji je sjajan. Morate da uložite više napora... Nikola je nezaustavljiv, ali imaju i druge igrače koji mogu da budu nezaustavljivi, imamo i mi momke koji mogu da budu isti takvi.

Bogdan Bogdanovic on facing Team Serbia teammate Nikola Jokic in Clippers-Nuggets series:



“They're a great team. Yeah, he makes them better, but he needs the rest of his teammates as well. Knowing the game of basketball, it's 5-on-5 at the end of the day. We'll have to all lock… pic.twitter.com/b796J23xUn