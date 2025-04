PREMINUO BIVŠI FUDBALER MANČESTER JUNAJTEDA: Opaka bolest bila jača od njega - Oglasio se i slavni klub

Bivši fudbaler Mančester junajteda Džo Tompson izgubio je borbu sa teškom bolešću.

Tompson je preminuo u 36. godini, nakon duge borbe.

On je dva puta pobeđivao bolest, ali treći nije uspeo.

A man who epitomised our club's values ❤️



We are saddened to share that Joe Thompson has passed away.



A warm personality who had a deep connection with our club from a young age, our thoughts are with Joe's family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/40ddQpyRTi