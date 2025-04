Jovan Nikolić: Banjalučki hram sporta čeka na nas, idemo po prve profi pobede

Sudar 18 asova, kroz devet mečeva, u pregršt rundi, kvalitetnih i bespoštednih razmena udaraca u profi ringu, čeka nas 27. aprila 2025. u Banja Luci.

U IBA „Noći šampiona“ u hali „Borik“ gledaćemo osvajače medalja na Olimpijskim igrama, Svetskih i Еvropskih prvenstava i uživaćemo u profi boksu koji decenijama nije imao ovakav „fajt kard“ na reprertoaru na našim prostorima. Glavni organizator ovog spektakla je Međunarodna boks asocijacija, suorganizatori su BK Slavija iz Banja Luke, kao i Bokserski savezi Srbije i Republike Srpske.

Šampion se pojavljuje na vreme i spreman za rad svakog dana, šampioni rade ono što drugi ne, da bi sutra mogli da ostvare ono što drugi ne mogu. U proteklih nekoliko nedelja zlatna devojka srpskog boksa i šest srpskih muških boks vedeta vodilo se ovim geslom i pripremalo se za šampionsku noć koja uskoro sledi u gradu na Vrbasu.

„Šampionima se ne mora reći da prionu na posao, oni ne odustaju od svoje posvećenosti, ne gube iz vida svoj cilj. Kada je vreme za obavljanje posla koji rade, kada je vreme za obavljanje obavljaju. Šampioni se ni pred čim ne zaustavljaju da bi postigli rezultat i ostvarili svoje ciljeve. U sportu se šampion često meri pobedama, medaljama, peharima i pojasevima. U svakodnevnom životu biti šampion je stanje uma koje vam daje snagu da postignete svoje ciljeve, ostanete smireni pod pritiskom i prevaziđete nedaće. Šampion je toliko gladan da stvori svoju viziju, da posao postaje nebitan. Mi smo svoj posao vezano za IBA „Noć šampiona“ priveli kraju, ostaje da odradimo finale, a to su mečevi u kojima ćemo verujem imati punu halu navijača iza sebe. Banjalučki hram sporta čeka na nas, idemo po prve profi pobede“ – rekao je zlatni srpski i evropski bokser Jovan Nikolić.

Biće to praznik plemenite veštine koju će pre glavnog duela večeri zagrejati 16 boksera u osam borbi, među kojima će boje Srbije u muškoj postavi na boks spektaklu u Banja Luci braniti u svojim težinskim kategorijama seniorski šampion Evrope 2024. Jovan Nikolić, seniorski vicešampion Evrope 2024. Rastko Simić, osvajači seniorskih bronzanih medalja na EP 2024. Almir Memić i Omer Ametović, osvajač bronze na SP 2021. u Beogradu Vladimir Mirončikov, kao i Aleksej Šendrik.

Prvu IBA “Noć šampiona” na Balkanu, spektakluarnu profi boks reviju, otvoriće meč u kategoriji do 63,5 kg srpski reprezentativac Šendrik protiv Rusa Radmira Abdurahmanova koji je zalazan u šest rundi. Sledi meč u kategoriji do 71 kg gde će se prvi put na profi sceni naći aktuelni šampion Evrope u amaterskom boksu, naš Jovan Nikolić protiv Tadžikistanca Šukurova Šokhobzona (4 runde IBA pro rejting). Treći meč po redu boksovaće u kategoriji do 51 kg mladi srpski as Omer Ametović koji još uvek čeka na ime protivnika (4 runde IBA pro rejting). U četvrtom meču ove boks večeri u profi ring će ući u kategoriji do 61,2 kg Francuz Soifan Oumiha protiv Meksikanca Ortege Kastra (8 rundi, rejting).

Peti meč rezervisan je za kategoriju do 75 kg u kome će svoju snagu i znanje pokazati srpski “Tajson” Almir Memić protiv Moldavca Bozorova Davrona (4 runde IBA pro rejting). Šesti susret IBA “Noći šampiona” u kategoriji do 80kg donosi okršaj vicešampiona Evrope u olimpijskom boksu, našeg mladog, hrabrog i veoma talentovanog boksera Rastka Simića koji će se boriti protiv Azerbejdžanca Murada Alahvetijeva (4 runde IBA pro rejting). U sedmom meču večeri srpski heroj Svetskog prvenstva u boksu 2021. Vladimir Mirončikov u kategoriji do 80nkg boriće se u osam rundi, ime protivnika još čeka. Meč pre glavnog meča večeri i sudara dve dame, pod brojem osam boksovaće Kubanac Lenar Perez i Rus Aleksej Egorov u kategoriji do 90,7 kg u deset rundi za Internacional IBA PRO šampionski pojas.

Meč za svetsku profi titulu boksuje u meču noći kao deveti meč po redu boksovaće aktuelna šampionka Evrope (seniorska i do 22 godine) i bronzana sa Svetskog šampionata 2025. mlada srpska boks heroina Sara Ćirković protiv francuskinje Roman Mulai.

Svi mečevi biće direktno prenošeni na TV Arena Fight kanalu, kao i IBA youtube kanalu koji se može pratiti širom meridijana.

“Borik” će ponovo biti epicentar evropskog i svetskog boksa, baš kao nekada kada je u ring u ovoj dvorani ulazio Marijan Beneš amaterski i profi šampion Starog kontinenta koji je u odboksovao u karijeri 400 mečeva, od toga 39 profesionalnih u kojima je ostvario 32 pobede, 21 nokautom, ali i Olimpijski šampion Anton Josipović, WBC Evropski boks šampion Nenad Borovčanin….

