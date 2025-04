Novak se ozbiljno sprema za Madrid: Evo gde i sa kim trenira, nema Endija Marija

Srpski teniser Novak Đoković sprema se u Marbelji za nastavak sezone na šljaci, konkretno mastersa u Madridu, na kom nije nastupio od 2022. godine.

Najbolji igrač svih vremena trenirao je sa Južnoafrikancem Lojdom Herisom, a uskoro bi trebalo da mu se priključi i Endi Mari, koji nije bio sa Noletom u Monte Karlu.

Pre tri godine je izgubio od Karlosa Alkaraza u polufinalu, dok je poslednji trofej osvojio 2019. godine.

Working hard in Marbella @PuenteTenis 👀✊🏻💪🏻❤️‍🔥

