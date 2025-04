Greg Popovič doživeo novi moždani udar: Poznato stanje legendarnog trenera

Veoma tužne vesti dolaze iz NBA lige od poznatog insajdera Šemsa Čaranije, koji prenosi kako je trener San Antonio Sparsa, Greg Popovič, doživeo novi moždani udar.

Kako prenosi Šems, moždani udar je doživeo u restoranu u utorak uveče, nakon čega je bio hospitalizovan.

Trenutno se nalazi kod kuće i oseća se dobro, ali sve u košarkaškim krugovima brine zdravlje legendarnog trenera.

San Antonio Spurs coach Gregg Popovich had a medical incident at a restaurant on Tuesday night and he is now home, stable and doing fine. Popovich had a mild stroke in November and missed the rest of the season.