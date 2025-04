ALKARAZ USTAO PROTIV ODLUKE ATP-A! Španac se pobunio i javno otkrio šta misli!

ATP je nedavno promenio pravila i produžio trajane većine turnira iz masters kategorije. Neki turniri su produženi na nedelju i po dana, a neki i na dve pune nedelje.

Kao zvaničan arzlog ove odluke navedeno je to da će igrači imati više vremena za odmor između mečeva, ali pitanje je kako će sve to izgledati i uticati na raspored tenisera u toku godine.



Alkaraz je poručio da mu se ne sviđa ovakva promena.

- Možda mislite da dvonedeljni mastersi daju više dana za odmor, ali to nije slučaj. To su pune dve nedelje. Ja više volim masterse od nedelju dana. Ako mene pitate, to je bolje za tenis - rekao je španski teniser.

Organizatori će imati priliku da više zarade, a mnogi veruju da je ovo zapravo skriveni razlog odluke da se turniri produže.

Jedini mastersi koji će i dalje trajati nedelju dana su turniri u Parizu i Monte Karlu.

Autor: D.B.