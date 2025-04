ZVEREV GLEDAO U NEVERICI: Neprijatna scena na meču 3. tenisera sveta obilazi planetu (VIDEO)

Prebrodio je Aleksandar Zverev i Talona Grikspora u Minhenu, uz malo muke slavio sa 2-1 (6:7, 7:6, 6:4) i prošao u polufinale gde će se ove subote sastati sa Fabijanom Marosanom. Meč protiv Holanđanina obeležila je jedna vansportska stvar.



Naime, u jedanaestom gemu drugog seta, vrlo osetljivom momentu za njega jer je već jurio set minusa, Nemac je sa tribina dobio povike koje nije očekivao

Dok se pripremao da servira, neko je na nemačkom dobacio "Hajde prebijaču žena", nakon čega je zastao i obratio se sudiju sa zahtevom da izbaci dotičnu osobu sa tribina.

Ovo je bila uvreda koja se odnosi na ranije optužbe za zlostavljanje u porodici protiv njega, koje je iznela njegova bivša partnerka Brenda Patea i majka njihovog deteta, nakon navodne svađe u maju 2020. godine.

Organizatori turnira potvrdili su izbacivanje gledaoca nakon incidenta i na tome se sve završilo, a Zverev je pobedu na kraju meča glasno proslavio.

Fan yells at Zverev "Let's go you woman beater" pic.twitter.com/VrbuMO4PzM