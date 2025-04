NIKOLA JOKIĆ U NEVIĐENOM IZDANJU! Srbin upalio u MVP mod i srušio Kliperse, a ovakav koš NE PAMTIMO da je dao! (VIDEO)

Košarkaši Denvera poveli su protiv Los Anđeles Klipersa sa 1:0 u plej-of seriji.

Denver je na svom terenu slavio posle produžetka sa 112:110 (27:35, 22:18, 23:22, 26:23, 14:12), a ponovo je briljirao Nikola Jokić koji je meč završio sa 29 poena, 12 asistencija i devet skokova. Proveo je u igri 46 minuta.

Bogdan Bogdanović je igrao 12 minuta, nije zabeležio poene, ali je upisao pet skokova i dve asistencije, tako da je Jokić apsolutno slavio u ovom susretu srpskih asova.

U finišu treće deonice, pri vođstvu Klipersa od 75:70, Nikola Jokić je rešio da nam pokaže još nešto iz svog repertoara za šta nismo znali da može i to iz jednog jedinog razloga - ovakav koš jednostavno ne pamtimo da je dao!

Ukrao je loptu košarkašima Klipersa, te je pretrčao ceo teren, bio brži od svih i lagano poentirao, te nastavio da vuče Nagetse ka preokretu.

- Ovo je bila najsporija kontra - rekao je jedan od komentatora, a i svima kraj malih ekrana bilo je smešno kako to izgleda, ali je ipak bilo delotvorno.

Pogledajte kako je ovaj poen izgledao:

Joker takes it himself for a one-man fastbreak for the final bucket of the 3Q!!@LAClippers 75@nuggets 72



12 minutes to go in Game 1 on ESPN 🍿 pic.twitter.com/kLfjckXsBj