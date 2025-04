POTEZ JOKIĆA O KOM BRUJI PLANETA! Meč se lomio, a Srbin je preuzeo ulogu TRENERA! Reakcija saigrača govori više od HILJADU REČI! (VIDEO)

Koliko Nikola Jokić znači ekipi Denver Nagetsa zna čitava planeta, ali srpski as iz meča u meč to još jednom dokaže.

U pobedi Nagetsa protiv Klipersa posle produžetka sa 112:110 (27:35, 22:18, 23:22, 26:23, 14:12) Jokić je imao učinak od 29 poena, 12 asistencija i devet skokova za čak 46 minuta u igri.

Ipak, pored fenomenalne partije na terenu, srpski as je briljirao i na klupi! O čemu se zapravo radi?

Nije tajna da Jokić često preuzme ulogu trenera od, nekada Majka Melouna, a sada Dejvida Adelmana, ali o potezu iz finiša meča protiv Klipersa bruji čitava planeta.

Na 4:16 do kraja četvrte četvrtine, pri vođstvu Klipersa 92:91, Nagetsi su uzeli tajm-aut, a Adelman je tablu prepustio Jokiću. Nacrtao je Nikola saigračima šta da rade, a oni su ga slušali sa punom pažnjom i njihova reakcija govori više od hiljadu reči.

Na kraju je ekipa Denvera slavila posle produžetka, a Nikola Jokić je još jednom dokazao zbog čega je pravi MVP. Pogledajte kako je tajm-aut o kom bruji planeta izgledao:

Jokic really took over Malone’s job 😭



(Via @MrBuckBuckNBA) pic.twitter.com/lUdwwtWsIW