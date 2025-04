JOKIĆ JE OKUPIO SAIGRAČE I POSLAO IM MOĆNU PORUKU! Čuveni američki novinar otkrio šta je Srbin rekao igračima Denvera

Reči koje će definitivno svi dobro zapamtiti.

Denver Nagetsi pobedom su započeli NBA plej-of pošto su u prvom meču serije protiv Los Anđeles Klipersa pravu dramu uspeli da reše u svoju korist rezultatom 112:110 i to posle produžetka.

Najbolji pojedinac bio je Nikola Jokić koji je za 46 minuta na terenu imao učinak od 29 poena, 12 asistencija i devet skokova.

Shams:



"I'm told Nikola Jokic spoke to his teammates, told them we have goals this season, this year is not over. We have to stay together as a unit and get the job done. Sources in Denver tell me that they see a player that understands his power now" pic.twitter.com/6uSfBcGUjZ