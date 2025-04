Pešić me je sve vreme zvao Lekić! Urnebesna priča Lakića o debiju u reprezentaciji Srbije!

Košarkaš Partizana, Arijan Lakić, nedavno je debitovao u seniorskom timu reprezentacije Srbije, a za "Informer" je otkrio da ga je selektor Svetislav Pešić, naravno, u šali, zvao Lekić. Košarkaški uspon Arijana Lakića traje već godinama, a kao nagradu za naporan rad mu je stigao poziv u reprezentaciju Srbije, za koju je debitovao u kvalifikacijama za Evrobasket protiv Finske krajem februara.



U intervjuu za "Informer", Lakić je otkrio koliko mu je značilo to što je nosio dres "orlova", odnosno, kakav je osećaj bio sarađivati sa legendom poput selektora Svetislava Pešića.

- Stvarno je privilegija sve to. Koliko je on vodio igrača, klubova... Samo da se upoznate s njim, to je dovoljno, a tek da igrate za njega, to je neverovatno. Kad smo se upoznali rekao mi je da mu je drago što sam tu i da sam zaslužio da budem u reprezentaciji - rekao je Lakić, pa u istom dahu nastavio:



- I meni je to bilo dovoljno da budem srećan. Samo to što mi je rekao. Igrati za Srbiju je najveća moguća stvar za mene, makar i u kvalifikacijama, za koju kažu da je to mala stvar. Za mene to nije mala stvar. Meni je to san. Prelepo je bilo stvarno, pogotovo pričati sa Karijem, to je neverovatno.

Potom je podelio zanimljivu anegdotu iz spomenutog perioda, odnosno, kako se Pešić šalio sa Lakićem.

- Zvao me je Lekić. Naravno iz šale. Meni to naravno ne smeta. To je Svetislav Pešić. Opet mi je drago što me neko kao što je Kari zove tako - uz osmeh je podvukao Lakić.

Kompletan intervju "Informera" sa Arijanom Lakićem možete pročitati u 11.00.

Autor: D.B.