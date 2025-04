Sara Ćirković: Hristos Vaskrse! Neka nam je srećan i radosan najveći hrišćanski praznik, pobeda života nad smrću

Srpska boks šampionka, 20-godišnja Sara Ćirković u jeku priprema pred za nju najveći izazov u dosadašnjoj karijeri, meč za profesionalnu titulu prvaka sveta koji je čeka za sedam dana u Banja Luci, posvetila je dan najvećem hrišćanskom prazniku Vaskrsu koji proslavlja sa porodicom, koleginicama iz boks selekcije Srbije i selektorom Mirkom Ždralom.

U manastiru Karno Ćirkovićeva, Anđela Branković, Anastasija Lukajić i selektor Ždralo dočekani su od igumana Luke Babića gde su dobili Blagoslov i gde su tradicionalno u hrišćansom duhu na Hristovo Vaskresenje lupali vaskršnja jaja.

„Hristos Vaskrse! Neka nam je srećan i radosan najveći hrišćanski praznik, pobeda života nad smrću, dobra nad zlom, svetlosti nad tamom. Kao i uvek praznik nad praznicima, Vaskrenje Hristovo provodim sa porodicom, ali ovaj put i radno, jer treninzi ne mogu da trpe. Meč protiv francuskinje Mulai je za samo sedam dana, sa verom u Boga idem u Banja Luku i očekujem pobedu. Mene je od prvog dana u profesiji koju sam izabrala, kroz svaki moj korak u boksu vodila vera. Sa verom se budim, sa verom radim, sa verom ležem i radujem se svakom novom danu. Vera je moj atletski identitet“ – ističe Ćirkovićeva.

Meč za svetsku profi titulu u osam rundi u kategoriji do 53,5 kg, aktuelna šampionka Evrope (seniorska i do 22 godine) i bronzana sa Svetskog šampionata 2025. mlada srpska boks heroina Sara Ćirković boksuje protiv francuskinje Roman Mulai 27. aprila 2025. u hali „Borik“ na IBA „Nići šampiona“. Biće to praznik plemenite veštine koju će pre ovog duela zagrejati 16 boksera u osam borbi, među kojima će boje Srbije u muškoj postavi na boks spektaklu u Banja Luci braniti u svojim težinskim kategorijama i šest reprezentativaca Srbije.

Mnogi hrišćanski sportisti svoj unutrašnji nagon pripisuju dubokom uverenju koje podstiče njihovu posvećenost i pretvara obične napore u izuzetna dostignuća. To je kao vetar ispod njihovih krila, koji ih gura ka ciljevima koji su se nekada činili nedostižnim. Ovaj sistem verovanja duboko utiče na njihov način razmišljanja, stvarajući moćnu kombinaciju strasti i svrhe.

„Nepokolebljiva je veza vere i samopouzdanja. Nevidljivo gorivo verovanja, duboko uverenje koje dolazi ne samo iz treninga već iz nečeg mnogo većeg, vere vode nas do sjajnih sportskih trenutaka, trijumfalnih pobeda kroz zapanjujuće povratke. Vera je ono što mi uliva poverenje i neguje otporan stav, čak i usred neuspeha ili izazova. Vera je izvor inspiracije koji daje energiju i revitalizira kada im je teško, ona je moje sidro tokom teških trenutaka u mečevima, ali i svim danima kada je teško, kada treba naći razlog da se istraje. Atletska motivacija zasnovana na veri je ta koja vas može uzemljiti i ojačati vaš duh“ – objašnjava Ćirkovićeva.

Dva dana pre 21. rođendana Sara će se boriti za naslov svetskog šampiona. Nakon meča u Banja Luci ima jednu veliku želju koja stoji već dugi niz godina.

„Volim manastire, posećujem ih redovno, posebno jedan moj kod Bratunca. Ipak, moja velika želja je da posetim manastire na Kosovu i Metohiji. Godinama trener Mirko Ždralo i ja planiramo posetu srpskim svetinjama u južnoj srpskoj pokrajini, ali zbog konstantnih obaveza oko takmičenja, nismo još uvek ostvarili tu želju. Verujem da ćemo se nakon meča u Banja Luci i verujem sa šampionskim svetskim pojasom uputiti ka manastirima na KiM. Putovanje sporta, podvučeno verom, prevazilazi fizičku snagu, ona dotiče samu suštinu onoga ko smo i šta želimo da postignemo“ – zaključila je Ćirkovićeva.

Autor: Snežana Milovanov