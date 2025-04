SMRT POZNATOG SPORTISTE (21) ŠOKIRALA JAVNOST: Policija sumnja da je OVO uzrok smrti! Bio je zvezda u svom timu

Todrik Mekgi, mladi igrač američkog fudbala, preminuo je u subotu ujutro, a policija istražuje okolnosti smrti.

Univerzitet Misuri Stejt koji je pohađao i za koji je igrao je potvrdio njegovu smrt u trenutku kada je imao 21 godinu, uz navode da se incident dogodio u petak ujutro u njegovoj kući.

Policija je za lokalne medije rekla da je u razmatranju mogućnost da se Todrik Mekgi slučajno upucao vatrenim oružjem.

