Oduševio stajlingom! Đoković u društvu još četiri velika šampiona gledao meč Reala

Prethodne večeri fudbaleri madridskog Reala sačuvali su šanse da se domognu titule u Španije, pošto su u derbiju kola porazili fenomenalni Atletik Bilbao sa 1:0. Gol odluke postigao je Federiko Valverde, i to na izuzetan način u nadoknadi vremena.

Na tribinama se, između ostalih našao i Novak Đoković, o čemu smo već pisali pošto je njegovu reakciju kod gola kamera uhvatila do sitnih detalja.

Nakon meča Real se pohvalio kakvo društvo je imao na stadionu "Santjago Bernabeu", pa je tako osim Noleta tu bilo još sportista, koji su u Madrid došli sa razlogom. To je naravno prestižna dodela nagrada "Laureus".

🔝 ¡DEPORTISTAS DE ELITE PARA DISFRUTAR DE REAL MADRID VS. ATHLETIC CLUB EN EL BERNABÉU! 🎾🇷🇸 Nole Djokovic (Tenista) 🤸‍♀️🇺🇸 Simone Biles (Gimnasta) 👟🇸🇪 Mondo Duplantis (Atleta) 🤸‍♀️🇧🇷 Rebeca Andrade (Gimnasta) 🏄‍♂️🇺🇸 Kelly Slater (Sufrista) 📷 @realmadrid pic.twitter.com/zhYuIqnQi9

U ponedeljak će biti proglašeni pobednici u svim kategorijama, a osim srpskog asa meču Real - Bilbao prisustvovali su i Armand Duplantis, neverovatni švedski atletičar, surfer iz SAD Keli Slejter, kao i dve gimnastičarke, Rebeka Andrade iz Brazila i Amerikanka Simon Bajls.

Njima je društvo pravio predsednik Reala Florentino Perez, a Real se pohvalio svojim gostima putem društvenih mreža.

Novak Djokovic 🐐 with Real Madrid president Florentino Perez at the Santiago Bernabeu 🤩🤩 #NovakDjokovic🐐 #Nolefam🐊#RealMadridAthletic #laliga #Idemooo pic.twitter.com/JRWW2xYpyN