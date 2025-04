Bravo, Dušane! Lajović u finalu kvalifikacija za turnir u Madridu

Srpski teniser Dušan Lajović (34) plasirao se u finale kvalifikacija za ATP turnir u Madridu, pošto je u polufinalu savladao argentinskog tenisera Tijaga Agustina Tirantea (24) posle dva seta rezultatom - 2:0 (6:3, 7:6(6)).

Srpski teniser koji trenutno zauzima 138. poziciju na ATP listi, sa velikom ambicijom ušao je u današnji meč, što je vrlo brzo potvrdio i na terenu. Nešto više od sat ipo vremena bilo je potrebno 34-godišnjem Beograđaninu da dođe do trijumfa i izbori finale kvalifikacija za ATP turnir u Madridu, a njegov rival za glavni žreb biće Kristijan Garin iz Čilea.

Lajović je već u drugom gemu došao do brejka (2:0) i tu prednost lagano održavao do finiša prvog seta. Na kraju istog je, na svom servisu došao do dve set lopte, iskoristio drugu i poveo - 1:0.

Iako se činilo da će na današnjem susretu izaći kao ubedljivi pobednik, protivnički teniser je pružio puno veći otpor u drugom setu. Tirante je u drugom gemu napravio brejk, a potom ga i potvrdio (0:3). Ipak, Lajović se nije predavao već je u sedmom gemu oduzeo servis Argentincu i došao do izjednačenja.

Lajović je u 11. gemu ponovo ostvario brejk i poveo sa 6:5, ali je Tirante odmah uzvratio ribrejkom. Argentincu su se ukazale tri set lopte, ali nije uspeo da iskoristi nijednu. Srpski teniser je tada zaigrao fantastično, osvojio četiri uzastopna poena i došao do meč lopte pri rezultatu 7:6. Na svom servisu, iskoristio je prvu priliku i sigurno priveo meč kraju, pobedivši sa 2:0 u setovima - (6:3, 7:6(6)).

Autor: Aleksandra Aras