'ON JE NAJVEĆI RIVAL U MOJOJ KARIJERI' Đoković gledao kako Nadal dobija nagradu za ŽIVOTNO DELO, pa progovorio na tečnom ŠPANSKOM (VIDEO)

Prethodne večeri u Madridu je održana svečana ceremonija i dodela prestižnih nagrada Laureus za najbolje u prethodnoj godini.

Švedski atletičar Armand Duplantis proglašen je za najboljeg sportistu, američka gimnastičarka Simon Bajls za sportistkinju, a događaju je prisustvovao i srpski teniser Novak Đoković.

FK Real Madrid je najbolji klub, Lamin Jamal momak koji se probio, Rebeka Andrade najbolja povratnica, Jujan Đijang sportistkinja sa invaliditetom. Keli Slejter je dobitnik nagrade za životno delo, dok je nagradu "Sportska ikona" dobio Rafael Nadal.

Rafa Nadal wins the 2025 Laureus Sporting Icon Award.



His career has been nothing if not iconic.



Fully deserved.



🇪🇸👑



