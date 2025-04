Srbin se našao na udaru zbog jednog poteza koji je napravio u finišu druge utakmice plej-ofa protiv Klipersa.

Košarkaši Los Anđeles Klipersa izjednačili su na 1:1 protiv Denvera u prvom kolu plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige, pošto su u noći između ponedeljka i utorka na gostujućem terenu pobedili 105:102.

Vodio je Nikola Jokić pravi mali "rat" sa iskusnim Džemsom Hardenom na terenu. Nakon koškanja na startu meča, srpski "Džoker" i popularni "Brada" imali su zanimljiv duel i u finišu utakmice.

Pokušao je Jokić da se posluži Hardenovim "najjačim oružnjem" u iznuđivanju faulova, takozvanim "flopingom".

Nakon jednog duela u samoj završnici meča, Jokić je pao na parket i uhvatio se za stomak. Na usporenom snimku se jasno moglo videti da je Harden udario Jokića laktom u stomak, ali utisak je da je Nikola olako pao. Intenzitet udarca ipak nije bio toliko snažan, pa se sudije nisu ni oglasile.

Očekivao je Jokić da će Hardenu biti dosuđen faul u napadu, ali to se nije desilo.

Snimak se ekspresno proširio mrežama, a hejteri su jedva dočekali opletu po Srbinu.

Odvratni komentari nizali su se kao na traci:

"Nikola Flopić".

Disgusting play by Harden, hope Jokic will be able to return this playoffs 🙏pic.twitter.com/yx8v5qXJLR