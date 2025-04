Prelepa voditeljka pitala Luku Dončića o novom rekordu u NBA ligi: Nije očekivala da će dobiti ovakav odgovor (VIDEO)

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa uspeli su da poravnaju rezultat u plej-of seriji Zapadne konferencije na 1:1 posle pobede nad Minesota Timbervulvsima u drugoj utakmici pred svojom publikom (94:85), a novu odličnu partiju za Jezeraše je pružio Luka Dončić.

On je noćas ubacio 31 poen uz 12 skokova i devet asistencija, pa mu je samo jedno dodavanje nedostajalo da zaokruži zaista impresivan tripl-dabl. Time je postao tek treći košarkaš Lejkersa u istoriji koji je uspeo da postigne 30 ili više poena u prve dve plej-of utakmice.

Posle meča, prelepa novinarka TNT-a upitala je Dončića kako se oseća posle novog rekorda, a sigurno nije očekivala da će se Luka poneti vrlo skromno.

- Sve je to dobro, ali nije bitno. Moramo da pobedimo, bez obzira na sve. Da li ja dao 30 ili 10 poena, samo moramo da pobedimo. Sada smo u plej-ofu i samo je tim važan - rekao je Dončić.

Dodao je Dončić da su Lejkersi odigrali mnogo snažnije u odnosu na prvi meč i da su zasluženo slavili.

Luka after being told he's just the 3rd Laker to record 30+ points in their first 2 playoff games:



"That's fine but it don't matter, we gotta win no matter what."#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/bl6DVMbMSt