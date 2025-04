'JOKIĆU BI OVO TREBALO DA BUDE PETA MVP TITULA' Amerikanac digao glas zbog Srbina, pa poslao poruku Gildžes-Aleksanderu: Šej, brate...

Košarkaš Bruklina Dianđelo Rasel smatra da Nikola Jokić mora da osvoji još jedan MVP trofej.

Još uvek ne znamo ko će biti MVP NBA lige.

Šej Gildžes-Aleksander je favorit broj 1, iako je Nikola Jokić imao daleko bolje brojke od njega.

Ipak, činjenica da je osvojio već tri takva trofeja, kao i da je Oklahoma bolji tim ove sezone od Denvera, daje prednost Šeju.

Svoje viđenje je dao i Dianđelo Rasel, sadašnji košarkaš Bruklina.

"Reći ću ovo: Jokić će osvojiti MVP priznanje. Trebalo bi da mu bude već peta MVP titula do sada. I to je jednostavno tako. To je moje mišljenje”, rekao je Rasel.

"Šej, brate, ne oduzimam ti ništa, sve čestitke, ali ne možemo više da nastavljamo da previđamo tog čoveka", rekao je on.

Autor: Jovana Nerić