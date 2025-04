U jeku priče o razvodu pojavile se zaboravljene fotke Ane Ivanović: Mnogi se ne sećaju OVE NJENE FAZE!

Zbog spekulacija o razvodu od Bastijana Švajnštajgera nekadašnja srpska teniserka Ana Ivanović nalazi se u epicentru pažnje ovih dana.

Javnost zanima svaki detalj vezan za odnos Srpkinje i Nemca, dok su njih dvoje dosledni u odluci da se trenutno zvanično ne oglašavaju o privatnim stvarima.

Ivanovićeva se sada nalazi na Mauricijusu gde uživa i sprema se za egzibicioni meč koji će u Ženevi odigrati sa Martinom Hingis.

Biće ovo veliki povratak Ane na teren, nakon što se "penzionisala" 2016. godine posle udaje za popularnog Švajnija. Međutim retko ko se seća kako je lepa srpska sportistkinja izgledala na početku karijere.

Dok danas vodi računa o zdravoj ishrani i načinu života, što se vidi i na njenoj savršenoj liniji, Ana je nekada izgledala potpuno drugačije! U periodu oko 2005. i 2006. godine Ivanovićeva je bila dosta popunjenija, a sa smanjenjem kilograma krenuo je i uspon njene karijere.

Ana je proteklih godina u nekoliko navrata otkrila i kako se hrani da bi ostala vitalna i zdrava.

- Moj omiljeni doručak je avokado i tost sa poširanim jajima, a kao prilog, dimljeni losos ili spanać - rekla je Ivanovićeva jednom prilikom, a podelila je sa fanovima i svoj najdraži recept:

- Brokoli, falafel, špargla, slatki krompir, heljda ili smeđi pirinač, crveni kupus, rotkvice, čičoke, krastavac i zelena salata kao baza. Dodajte omiljeni preliv i uživajte u obroku - poručila je bivša teniserka.

Ana se profesionalno bavila tenisom od 2003. do 2016. godine, bila je prva na svetu 2008, kada je osvojila i jednu grend slem titulu - Rolan Garos.

Kako je pukla ljubav Ane i Švajnija?!

Priče o krahu ljubavi Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera traju danima, a nemači mediji istakli su kako je za sve kriva Švajnijeva koleginica Ester Sedlaček koja je čak i trudna.

Ester i Švajni su sa sami dali povoda za razne komentare jer su imali nekoliko "spornih" izjava u programu uživo. Već svi dobro znaju Bastijanov poziv atraktivnoj voditeljki da provedu vikend zajedno.

Privatni život Ester Sedlaček je prava misterija. Poznato je da je ona u braku, ali ne i sa kim. U maju 2019. godine je dobila ćerku, a dve godine kasnije i sina. Sada je po treću put u "drugom stanju".

Ovo jeste malo čudno pošto je Ester nekada bila u vezi sa Kevinom Trapom, poznatim nemačkim golmanom. Tada nije bilo ovoliko skrivanja.

Takođe, ponašanje Bastijana Švajnštajgera i Ane Ivanović koji su rešili da skinu svoje burme i tako se pojavljuju u javnosti podgrejale su sumnje o razvodu i kraju ljubavi.

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.

Opisao je i trenutak u kom je zaprosio Anu.

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje.

Otkrio je i detalje iz privatnog života - Švajni je često pokušavao da pobedi Anu u tenisu, ali nikada nije bio ni blizu uspeha.

- Kad Ana i ja igramo tenis, izlazim na teren 20 minuta ranije, radim vežbe, zagrevam se i lepim prste selotejpom da ne dobijem plihove. Onda pokrenem mašinu za loptice i udarim nekoliko puta. Zatim Ana dođe, obuje patike i meč počinje. I uvek mi da prednost 30:0. Onda kreće ludnica. S leva na desno, napred, pa nazad, to je brutalno. Uvek sam verovao da ću uspeti da je pobedim, ali to se ne dešava - rekao je Bastijan, pa za kraj zaključio:

- Izgubim sa 6:1, 6:2, a nakon meča je obavezno pitam sa koliko mogućnosti je igrala, 70, 80 odsto? Ona se nasmeje i kaže sa 30 odsto. I ono što me najviše boli: kad završimo meč, ona ode u teretanu da istrči pola sata, kako bi imala osećaj da je odradila kompletan trening, a ja sam potpuno iscrpljen i moram nešto da popijem i pojedem. Nikad još nisam osvojio set protiv nje, ali imam cilj da barem jednom uđem u taj-brejk.

Autor: S.M.