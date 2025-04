Dejvid Adelman najavio je da košarkaše Denvera i Nikolu Jokića čeka paklena atmosfera u Los Anđelesu.

Navijači Los Anđeles Klipersa spremili su paklen doček za Nikolu Jokića.

Srpski as bio je na meti veoma bučnih fanova Kipersa koji su ga dočekali kostimima u obliku konjskih glava.

Trener Nagetsa, Dejvid Adelman, znao je da njegov tim čeka paklena atmosfera, te je izneo svoj stav povodom ovoga.

- To može da bude dodatni motivacioni faktor – nadam se ne za odlazak kući. Mislim da je zaista jedinstveno to što pokušavaju da naprave. Stvarno mi se sviđa. Znam da su se neki uznemirili jer sam pomenuo ‘pojačavanje zvuka’ ili tako nešto, ali jednostavno je jako bučno… Volim to što rade ovde. NBA ligi je potrebno više toga, više kreativnosti. Tako je bilo dok sam odrastao… Nedostaje mi ta atmosfera i biće lepo biti deo toga - poručio je on.

