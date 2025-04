REAL NE ŽELI DA IGRA PROTIV BARSELONE?! NEZAPAMĆEN SKANDAL UOČI FINALA KUPA: Madriđani besni jer im nije udovoljeno da se zameni glavni sudija

Finale Kupa kralja treba da se odigra u subotu od 22 sata u Sevilji

Fudbalski klub Real iz Madrida odlučio se na veliki bojkot uoči finala Kupa kralja protiv Barselone.

"Kraljevski" klub je odlučio da otkaže sve aktivnosti uoči meča za trofej nezadovoljan činjenicom da čelnici La Lige nisu usvojili njihov predlog da se zameni glavni sudija, kao i glavni VAR sudija.

Glavni sudija meča Rikardo de Burgos Bengoečea održao je ranije danas emotivnu konferenciju za medije, gde se rasplakao posle priče o strahovitom pritisku koji trpi od strane Reala. Madriđani su tražili da on bude zamenjen, kao i glavni VAR sudija Pablo Fuertes.

Real Madrid TV have released a video going after the referee who will oversee the Copa del Rey final against Barcelona (Ricardo De Burgos Bengoetxea)

pic.twitter.com/utqUrXriyN