UTAKMICA OD IZUZETNOG ZNAČAJA! Obradović: Cedevita je pokazala izuzetan kvalitet, pobedom obezbeđujemo drugo mesto

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da njegovu ekipu očekuje važna utakmica protiv Cedevita Olimpije u 29. kolu ABA lige.

Košarkaši Partizana igraće sutra od 17 časova protiv Cedevita Olimpije u dvorani "Stožice" u Ljubljani.

"Pred nama je utakmica od velikog značaja, jer nam pobeda donosi sigurno drugo mesto na tabeli. Igramo protiv tima koji je, povratkom njihovog prvog trenera, pokazao izuzetne kvalitete, te nas očekuje veoma teška utakmica", rekao je Obradović, a preneo sajt kluba.



Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski izjavio je da očekuje teško gostovanje u Ljubljani.



"Pred nama je utakmica protiv tima sa kojim smo u Beogradu odigrali neizvesnu utakmicu i teško došli do pobede. I oni i mi se borimo za što bolju poziciju pred plej-of. Sa druge strane, iako po tradiciji Partizan teško dolazi do pobede u Ljubljani, uveren sam da imamo to što je potrebno za trijumf", rekao je Pokuševski.

"Crno-beli" su u 14. kolu regionalnog takmičenja pobedili Cedevitu rezultatom 78:76.

Partizan se nalazi na drugom mestu na tabeli ABA lige sa 24 pobede i četiri poraza, dok je Cedevita petoplasirana sa učinkom 18-10.

Autor: Jovana Nerić