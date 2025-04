OTKRIVENO ŠTA SE KRIJE IZA JOKIĆEVOG IZLIVA BESA NA TAJM-AUTU! Sve se promenilo kada je Denver smenio trenera

Deandre Džordan je otkrio kako je Nikola Jokić reagovao nakon otkaza Majklu Melounu.

Doskorašnji trener Denver Nagetsa je smenjen pred kraj ligaškog dela NBA sezone.

Deandre Džordan, Jokićev saigrač, ispričao je gostujući u podkastu "Run it back" kako je sprski košarkaš primetio trenutak da se istakne i ulogu lidera odrađuje na još izraženiji način.

Somborac aktivno učestvuje u tajm-autima, objašnjava saigračima šta bi trebalo da rade, a u drugoj utakmici prve runde plej-ofa protiv Los Anđeles Klipersa je prilično burno to radio.

- Posle otkaza Melounu, koji je bio veliki udarac za naš tim i organizaciju, znao je da mora da bude glasniji. Ovo je verovatno najviše od njega što sam gledao da je uključen, u smislu da je uključen u svlačionici, pre utakmice, na tajm-autima, u poluvremenu. Oduvek je to radio, ali sada radi to mnogo više. Zna i sam da je to važna stvar - rekao je Džordan.

Odluka o smeni trenera pred početak plej-ofa je izazvala burne reakcije.

- Da, nikada ne želite da napravite tako drastičnu promenu pred plej-of. Uradili smo to, pomoglo nam je i sjajno je. Kada gledate sa strane, velika je promena, ali može da bude pozitivno i da donese energiju. Sa Jokićeve strane, rekao bih da je postao još veći lider, da uključuje više ljude u igru, mislim da je to nešto pozitivno.

Amerikanac je podelio i anegdotu o Jokiću.

- Smešno je videti ga uzbuđenog, ponekad se zbuni u svemu tome i izgovori nam nešto na srpskom. Tada mu kažemo ‘brate, vrati se u rikverc i ponovi nam to na engleskom, ništa te nismo razumeli’. Onda se smiri, udahne, pa kaže na engleskom. Smešno je, ali je sjajno videti sjajnog igrača, lidera, koji postaje glasan.

Već dugo se priča o MVP trci, a deluje da će trofej otići u ruke Šeja Gildžes-Aleksandera, uprkos, po mnogo čemu, istorijskoj sezoni srpskog košarkaša.

- Nije još otišlo u ruke drugog igrača, a ako se to desi, onda će to da bude najbolja sezona u kojoj igrač nije dobio MVP priznanje. Možda su glasači umorni, možda to postoji, ali je ludilo da imaš takvu statistiku i da ne dobiješ nagradu. Šej je sjajan igrač zaista, radi sjajne stvari sa Oklahomom, ko god da dobije – zaslužiće - zaključio je Deandre Džordan.

