NEVERICA! Novak opet eliminisan na startu takmičenja

Najbolji srpski teniser Novak Đoković eliminisan je sa teniskog turnira u Madridu.

On je poražen od italijanskog tenisera Matea Arnaldija sa 3:6, 4:6.

Razmena brejkova viđena je na startu prvog seta i do osmog gema trajala je drama na terenu. A onda je Đoković neshvatljivim greškama poklonio poene Italijanu koji pravi brejk i u nastavku lako osvaja prvi set.

Rezultatska klackalica odvijala se u drugom setu, sve do sedmog gema kada Arnaldi pravi brejk i dovodi Novaka u veoma nezgodnu situaciju iz koje nije uspeo da se izvuče.

17:20

4:6 - NOVAK ELIMINISAN U MADRIDU!

Italijan koristi drugu meč loptu i upisuje veliku pobedu u svojoj karijeri.

Matteo Arnaldi batte per la prima volta in carriera Novak Djokovic e passa così al terzo turno dove sfiderà Dzumhur.



Terzo sconfitta nelle ultime quattro partite contro un italiano per Djokovic



#MMOPEN #Arnaldi pic.twitter.com/Iyz1mlu7XI — 🟡🔴⁴⁴ (@Lasciamosta) 26. април 2025.

17:15

4:5 - Nole se ne pedaje!

Osvaja gem sa "nulom".

17:13

3:5 - Đoković propustio 3 brejk prilike

Nije se predavao Novak u ovom gemu. Stvorio je čak tri šanse za brejk, ali je sve tri uspeo da spase Arnaldi.

17:06

3:4 - BREJK! Nole u VELIKOM PROBLEMU!

Italijan oduzima servis Novaki i dovodi ga u tešku sitaciju!

17:00

3:3 - Novo izjednačenje

Uspeo je Italijan da se izvuče iz nezgodne pozicije. Novak ga je dosta mučio u ovom gemu, podsetio je na ovog starog nepobedivog Đokovića, ali je više sreće imao Arnaldi.

16:50

3:2 - Novak čuva servis

Srpski teniser je odlično započeo ovaj gem, Arnaldi je uspeo na trenutak da zapreti, ali je Đoković brzo sve postao na svoje mesto i došao do nove prednosti.

16:46

2:2 - I dalje se čeka brejk

Sjajno je Novak igra u ovom gemu, a li je Arnaldi uspeo da sačuva servis-gem.

16:39

2:1 - Đoković je sada mnogo bolji

Srbina sada fantastično služi servis.

16:37

1:1 - Arnaldi siguran

Sjajno servira Italijan.

16:33

1:0 - Popravlja se Nole

Đoković je u servis-gemu protivniku prepustio samo jedan poen!

3:6 - NOVAK IZGUBIO PRVI SET!

Neshvatljive greše pravio je Đoković, a Italijan je sve to iskoristio i osvojio prvi set.

16:22

3:5 - AUUU! Novak poklonio gem protivniku

Koliko je samo Đoković grešio u ovom gemu - doslovce je poklonio poene protivniku.

3:4 - Izvukao se Italijan

Nije sada bilo brejk lopte, ali je i te kako opasan bio Đoković. Arnaldi je uspeo da na novu, kratku, pauzu, ode uz prednost.

16:09

3:3 - Egal

Napravio je Đoković prvu duplu servis grešku danas, našao se u nezgodnoj situaciji pošto je Arnalti imao 15:30, ali je usledio i prvi as udarac, zatim i osvajanje gema.

16:05

2:3 - Propuštena šansa

Najduži gem od početka meča je pripao Italijanu koji je morao da spašava brejk loptu. Đoković je probao ekspresno da upotpuni preokret, ali će morati da sačeka novu priliku.

15:56

2:2 - Siguran Novak

Ovo je već dosta bolje. Đoković je stigao do izjednačenja bez puno problema, a forhend za kraj četvrtog gema je bio impresivan.

15:51

1:2 - Brejk!

Dobro je i važno to što je Đoković odmah vratio brejk. Italijan je u ovom gemu odservirao prvi as udarac, ali to mu nije pomoglo da potvrdi ono što je uradio u prethodnom gemu.

15:48

0:2 - Brejk!

Italijan je odlično počeo meč.

15:40

0:1 - Počeo je meč

Arnaldi je prvi servirao i stigao do prednosti.

Autor: D.B.